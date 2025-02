Gazzetta sul mercato: "Conte si aspettava ben altro. Aveva fatto due nomi"

"Conte si aspettava ben altro. Aveva chiesto un pezzo da 90 per sostituire Kvara". Così La Gazzetta dello Sport nel commento al mercato che si è concluso ieri con l'arrivo di Okafor dal Milan. Il Napoli vende il georgiano al Psg ma non lo sostituisce. Sceglie lo svizzero per completare l'organico e l'attacco rimandando all'estate l'arrivo del vero erede di KK.

"E il Napoli aveva anche i soldi per provare a fare la voce grossa sul mercato. Conte voleva uno tra Garnacho e Adeyemi e il Napoli ha fatto il possibile per accontentarlo. Ma ha perso troppo tempo appresso ai capricci del Manchester e dell'esterno del Borussia Dortmund", si legge sul quotidiano che fa il punto sui movimenti del club azzurro negli ultimi giorni di mercato.

Okafor è stato annunciato ieri: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito dall'AC Milan le prestazioni sportive di Noah Okafor con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto". Questa invece la nota dei rossoneri: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al SSC Napoli. Il Club augura a Noah le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva".

Lo svizzero si trasferisce dal Milan al Napoli con la formula del prestito oneroso, da 1 milione e mezzo, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. La durata del prestito è di 5 mesi, se gli azzurri eserciteranno l'opzione per acquistarlo per l'attaccante svizzero scatterà un contratto fino al 2029. Altrimenti, a giugno sarà già addio.