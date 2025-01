Gazzetta - Svolta Adeyemi: ha fatto sapere al Napoli di essere pronto

Non solo Garnacho, il Napoli sprinta anche per Adeyemi: apertura dell'esterno che ora valuta il trasferimento al Napoli. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "I primi contatti con il club erano stati positivi, tanto che arrivò in fretta il permesso per poter parlare col calciatore. Adeyemi, però, chiuse subito la porta.

Ma a Dortmund sono giorni complicati, il club ieri ha esonerato il tecnico Sahin dopo la sconfitta in Champions a Bologna. E poi sul mercato sta puntando forte su Akgun del Galatasaray. Un quadro di incertezza che non piace più ad Adeyemi, che così ieri – informato della possibilità di riaprire il dialogo con il Napoli – ha fatto sapere di essere disponibile a discutere di un suo trasferimento in questa sessione di mercato".