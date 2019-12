Gazzetta - Torreira si complica, assalto a Lotobka: c'è l'offerta al Celta

Sono in forte rialzo le quotazioni di Stanislav Lobotka nel ruolo di regista ricercato dal Napoli sul mercato. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il centrocampista slovacco è diventato il primo obbiettivo di Aurelio De Laurentiis dopo che l’arrivo di Arteta sulla panchina dell’Arsenal ha bloccato la trattativa per Lucas Torreira. L’ex sampdoriano sarebbe ben disposto a ritornare in Italia, ma il Napoli non può perdere altro tempo.

"Il giocatore del Celta Vigo - si legge sul quotidiano - ha una clausola di 50 milioni di euro da un paio di anni. Clausola che potrebbe essere rivista, così come è stato prospettato al Napoli, considerato che Lobtoka ha chiesto esplicitamente di andare via. La stagione del Celta non è stata il massimo, finora, e il ragazzo non vuole perdere l’occasione di trasferirsi a Napoli e, dunque, giocare in serie A. Riepilogando, De Laurentiis potrà mettere sotto contratto il giocatore pagando al club spagnolo 30 milioni di euro, cifra che è richiesta tutta in una soluzione, mentre il presidente del Napoli ha prospettato un prestito (3 milioni) a gennaio, con diritto o obbligo di riscatto (27 milioni) a giugno".