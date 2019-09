Gazzetta - Verso il Liverpool: quattro cambi per Ancelotti! Attacco inedito

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Ancelotti in vista della gara contro il Liverpool. Rispetto alla Juventus ci saranno quattro cambi: Manolas in difesa, Allan e Insigne a centrocampo, Llorente in attacco. In panchina, oltre a Maksimovic, anche Zielinski, Elmas e Lozano, tutti pronti a subentrare per dare una mano alla squadra. L'inedita coppia in attacco, che ha fatto già bene nel secondo tempo con la Samp, sarà composta da Llorente al fianco di Mertens.

Ecco la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Insigne; Llorente, Mertens. A disp.: Ospina, Ghoulam, maksimovic, Elmas, Zielinski, Lozano, Milik. All.: Ancelotti.