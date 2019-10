“Ghoulam fuori per scelta tecnica”: la risposta di Ancelotti che avrebbe chiuso le polemiche

Perché Faouzi Ghoulam non gioca? E soprattutto, perché per assurdo ha giocato praticamente zero proprio quando si è infortunato il suo diretto rivale per un posto da titolare? Già, perché in realtà nelle scelte di Ancelotti dopo l’infortunio contro il Genk di Mario Rui l’esterno algerino non era mai stata una prima scelta. Da quando il portoghese è out, infatti, Faouzi ha giocato solamente 56’ a Torino ma esclusivamente per l’infortunio di Hysaj, che gli era stato preferito in quella occasione. Da allora, il tecnico azzurro ha sempre fatto scelte differenti, spostando Di Lorenzo in un ruolo non suo ed eliminando dalle rotazioni Ghoulam nelle ultime tre gare.

“Ghoulam non gioca perché non è pronto” risponde stizzito Ancelotti che accusa chi gli chiede dell’esterno di voler fare polemica. Risposta che apre inevitabilmente ad un dibattito, perché il terzino aveva giocato contro Lecce e Brescia tutti i 90 minuti. Possibile che un calciatore che disputa tutta una gara il 29 di ottobre (data della sfida al San Paolo con le rondinelle) poi non sia in grado di giocare nemmeno 20 minuti a Ferrara dopo l’infortunio di Malcuit? Cosa è accaduto, dunque, da cambiare in maniera così drastica la situazione?

Cosa intende Ancelotti quando afferma che Ghoulam non è pronto? Che non è in condizioni? Che ha problemi fisici? O semplicemente che in questo momento nelle sue idee di squadre non rientra l’ex Saint-Etienne? Bastava rispondere ‘Ghoulam non gioca per scelta tecnica’ e si sarebbe chiusa una polemica che invece adesso resta in sospeso e che sicuramente tornerà di grande attualità dopo l’infortunio di Malcuit e con Hysaj ancora ai box. Che scelte verranno fatte nelle prossime gare? Sicuramente c’è un emergenza assolutamente inattesa sulle corsie, quando in estate tutti erano convinti di poter avere due giocatori per fascia capaci di contendersi un posto da titolare e dare garanzie importanti in caso di rotazioni. L’auspicio è che questa situazione si risolva il prima possibile, perché Ghoulam non sarà chiaramente quel calciatore devastante che era prima dell’infortunio ma si fatica a pensare che non possa dare il suo contributo in casa contro il Verona o in trasferta contro la Spal.