Gilmour e Brescianini hanno detto sì a Manna: ecco perchè Conte li vuole

L'allenatore li ritiene preziosi anche perché il suo Napoli ha bisogno di alternative di un certo livello

Il Napoli è al lavoro per chiudere alcune operazioni in uscita, così da permettere di affondare il colpo per gli obiettivi in entrata. Lo ribadisce l'edizione odierna di Repubblica, che parla del possibile addio di Walid Cheddira e Gianluca Gaetano: "Le cessioni consentirebbero al Napoli quantomeno di sbloccare uno dei due centrocampisti, necessari ad Antonio Conte: Gilmour e Brescianini restano entrambi in stand-by, ma hanno già detto sì al ds Giovanni Manna.

L'allenatore li ritiene preziosi anche perché il suo Napoli ha bisogno di alternative di un certo livello: offrono varianti per consentire al condottiero azzurro di adottare pure il 3-5-2 in alcune partite (oppure in corso d'opera) e ripristinare la mediana a tre, marchio di fabbrica consolidato del Napoli dell'ultimo periodo".