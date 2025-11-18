Gilmour e Spinazzola recuperano con l'Atalanta? Arriva il primo annuncio

Sabato si torna in campo per la sfida contro l'Atalanta dopo la sosta. Ma Conte dovrà rinunciare a un giocatore. Assenza a quanto pare certa per quanto si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Gilmour salterà anche la partita di sabato contro l’Atalanta dopo quelle contro Eintracht e Bologna, mentre Spinazzola sta facendo di tutto per tornare a disposizione in tempo per la sfida con la Dea. I due giocatori soffrono di problemi legati agli adduttori, accusati durante e dopo l’incrocio con il Como: dall’epoca hanno disertato i successivi impegni di Champions e campionato prima della sosta, e parallelamente hanno dovuto declinare le convocazioni di Scozia e Italia".