Da Venezia: Ambrosino ha detto sì! Lunedì l'incontro decisivo col Napoli

Il Venezia è al lavoro per chiudere con il Napoli l’arrivo dell’attaccante Giuseppe Ambrosino, individuato da giorni come il giusto innesto per un reparto offensivo da cui è in uscita Daniel Fila. Il calciatore, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Frosinone, piace per la sua duttilità potendo giocare sia da prima punta sia alle spalle di un centravanti.

Come riporta Trivenetogoal.it i lagunari hanno trovato un accordo di massima con gli agenti del classe 2003, ma non ancora quello definitivo con il Napoli: il Venezia infatti ha proposto un prestito fino a fine stagione che può rinnovarsi in caso di promozione in Serie A. Lunedì dovrebbe esserci un nuovo contatto fra le parti che potrebbe portare all’attesa fumata bianca.