Serie A, chi ha fatto più punti negli ultimi 10 anni? La posizione del Napoli
Interessante classifica stilata dai colleghi di Transfermarkt, sito specializzato in statistiche ed algoritmi, in relazione ai punti raccolti negli ultimi dieci anni di Serie A. In testa a questa speciale lista troviamo la Juventus con 810 punti, ed una media a gara di 2.13. Completano il podio il Napoli con 780 punti (media a gara di 2.06), e l'Inter con 774 ed una media a gara di 2.04.
