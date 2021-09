Giuntoli a Dazn: "Sorpreso da Anguissa! Spalletti? Venuto qui volentieri perché crede nella rosa"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida contro il Cagliari è intervenuto al microfono di Dazn: "Anguissa? Per quanto riguarda il discorso della titolarità siamo abbastanza contati in quest'inizio stagione perché sia Demme che Lobotka sono venuti a mancare e quindi deve giocare quasi per forza. Sapevamo la forza del calciatore. Ha avuto un impatto straordinario, oltre le più rosee aspettative".

Quindi ha sorpreso anche lei? "Sì".

C'è grande esaltazione: il pericolo è che sfoci nell'euforia? "Abbiamo un allenatore molto esperto e una squadra con qualche calciatore che ha fatto campionati di grande livello. Dobbiamo continuare con la testa nel carroarmato, piedi per terra e grande umiltà. Più avanti vedremo".

Cos'ha portato Spalletti? "La mentalità e la consapevolezza. Il mister è venuto qui volentieri, credendo molto nella squadra e questa cosa ha cercato di trasmetterlo alla squadra. Mi pare che ci stia riuscendo".