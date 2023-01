Giuntoli a Mediaset: "Ounahi? Mai stati ottimisti. Sirigu-Gollini? Ne stiamo parlando. Su Cheddira..."

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dal match di Coppa Italia contro al Cremonese è intervenuto al microfono di Mediaset

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dal match di Coppa Italia contro al Cremonese è intervenuto al microfono di Mediaset. Queste le sue dichiarazioni riportate da Sportmediaset.it.

Siete sempre ottimisti per Ounahi nonostante l'inserimento del Leeds? "Noi non siamo mai stati ottimisti. E' un giocatore bravo però onestamente siamo molto concentrati sulla nostra squadra e sul far bene nel quotidiano".

Osimhen vale 100 milioni? "In questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sul quotidiano e su quello che stanno facendo i ragazzi. Se è un giocatore incedibile? Sono tutti incedibili per noi".