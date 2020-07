Giuntoli: "Osimhen? Nessun accordo, ma se è stato in città siamo in corsa. Presto 5 rinnovi. Su Milik ed Allan..."

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida contro il Genoa è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Per noi le motivazioni sono sempre alte, vogliamo tornare a certi livelle e vincere queste partita con carattere e personalità".

Su Osimhen. "In questo momento non c'è una trattativa, non abbiamo accordi né col club né col calciatore. E' venuto a vedere la città per valutare alcune cose e questo è importante perché dimostra che siamo in corsa. Ma questo non vuol dire che Milik andrà via".

C'è la Juventus su Milik? E le altre cessioni come Allan e Koulibaly? "Non mi risulta, ma non mi sorprenderebbe perché è forte. Per Allan e Koulibaly invece non ho ricevuto chiamate, ma è una prima fase perché è come se fossimo a maggio".

A che punto siete coi rinnovi? "Stiamo lavorando forte su Zielinski, Maksimovic, Di Lorenzo, Mario Rui, Elmas. Contiamo di formalizzarli a breve".

Impossibile rinnovi Milik? "Milik è molto bravo, non ha rinnovato e quindi è appetibile da tanti club, non può essere una sorpresa il fatto che sia seguito. Senza rinnovo, in questo momento, va verso la cessione".

Ancora su Allan. "Se sta bene farebbe il titolare ovunque, ha avuto solo un problema fisico. E' un giocatore forte ed importante, senza problemi sarebbe titolare anche qui".