Gollini è del Napoli: contratto già depositato in Lega, attesa per l'annuncio

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, NAPOLI SCONFITTO A ROMA NEI QUARTI DI FINALE: FINISCE 2-1 Il Napoli Primavera è stato sconfitto a Roma per 2-1 nel quarto di finale di Coppa Italia Primavera TIM CUP al centro sportivo Tre Fontane LE ALTRE DI A A ROMA CI CREDONO: "A NAPOLI SENZA TIMORI, MOU SOGNA IL COLPACCIO" Il big match di domenica rappresenta una grande opportunità per Mourinho di dare continuità a quanto fatto nelle ultime settimane