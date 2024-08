Grana Osimhen, Corsera: "Napoli vuole mandarlo al Chelsea, lui ha in testa solo il Psg"

Il Napoli lavora duro e ha perso la prima partita contro gli spagnoli del Girona. Conte freme aspettando Lukaku.

Osimhen ha in testa solo il Psg: affare sempre più complicato. A scrivere dell'attaccante nigeriano è l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Mancano dodici giorni all’inizio del campionato e della stagione più lunga e maledettamente scivolosa del calcio: arriveranno sempre più partite e ci sarà sempre meno tempo per allenarsi. Agosto è un mese caldissimo in tutti i sensi e solo le medaglie olimpiche hanno un po’ distratto i tifosi, ma nei ritiri si sbuffa e le società fremono. Troppi esuberi e rose incomplete.

Il Napoli lavora duro e ha perso la prima partita contro gli spagnoli del Girona. Conte freme aspettando Lukaku. Per adesso gioca con Raspadori centravanti e tiene fuori Osimhen il cui futuro è sempre un intrigo. Al Napoli piacerebbe mandarlo al Chelsea scambiandolo con Romelu, ma lui ha in testa solo il Psg: i francesi però se la stanno prendendo comoda. Troppo".