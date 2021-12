Grande successo per "Stanotte a Napoli" su Rai 1: Alberto Angela anche al Maradona con Bagni

C'è anche Diego Armando Maradona ed il Napoli calcio nel racconto di Alberto Angela nel suo "Stanotte a Napoli", andato in onda ieri in prima serata su Rai 1 e che ha raccolto uno straordinario successo di pubblico e di reazioni positive sui social. Passaggio anche allo stadio Maradona per parlare con l'ex azzurro Salvatore Bagni proprio dell'importanza dell'argentino per la città. "Più che un calciatore, Diego Armando Maradona è “uno stato d’animo”: il simbolo di una città, un uomo sul quale i tifosi, i napoletani tutti, hanno riposto sogni e speranze. Ma soprattutto, è stato l’uomo a cui hanno consegnato le chiavi del loro stesso cuore", ha commentato poi Alberto Angela su twitter.