Guerra alle tv, ADL sta con Lotito: nessuna trattativa con Sky, pronta azione legale

Possibile scontro (anche legale) tra i club di serie A e le emittenti televisive. Quello dei diritti televisivi è uno dei temi centrali attorno al calcio e alle valutazioni sulla ripartenza del campionato, questione che rischia di creare una forte spaccatura tra i diversi club. A tal proposito, l'edizione odierna de 'Il Giornale' parla di due fronti contrattoposti, con il Napoli e la Lazio che hanno assunto una posizione decisa su tema.

"C’è un gruppo di società (guidate da Agnelli della Juve e Marotta dell’Inter) che spingono per il negoziato con Sky chiedendo in cambio il prolungamento di un anno del contratto esistente (con modifica della legge Melandri). Sul fronte opposto sono schierati i duri e puri, con in testa Lotito della Lazio e De Laurentiis del Napoli, contrari a ogni trattativa e a rispondere con azione civile” scrive il quotidiano.