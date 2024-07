Guerra Napoli-Psg per Osimhen, la chiave può essere una contropartita

Una guerra di nervi tra il Napoli e il Paris Saint Germain nella trattativa per Victor Osimhen. Così la definisce il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Diciamola tutta: l'assenza di Osimhen nell'amichevole di sabato contro il Mantova, apparentemente senza un motivo di carattere fisico a differenza di Cajuste, è parso un segnale, un indizio di mercato molto chiaro, ma l'accordo tra i club non c'è ancora.

Questione di cifre: i francesi non hanno intenzione di pagare la clausola da 130 milioni e anzi vogliono lo sconto; il Napoli è aperto a trattare ma non ad allontanarsi troppo dai parametri e una chiave sarebbe Lee Kang-In come parziale contropartita. Ma il Psg non vuole perdere il coreano. Un guerra di nervi, una partita a scacchi".