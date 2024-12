Hasa al Napoli: Manna ha la contropartita per assicurarsi l'Mvp degli Europei Under 19

Il Napoli guarda anche al futuro in questo mercato di gennaio che sta per aprirsi. E' ormai imminente infatti l'acquisto di Luis Hasa, fantasista classe 2004 del Lecce. Il 20enne, cresciuto nel vivaio della Juventus Next Gen, ed ovviamente è un giocatore che il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna conosce molto bene. La trattativa con il Lecce è ai dettagli e poi - scrive il Corriere dello Sport -, il Napoli deciderà se trattenere il ragazzo in squadra o mandarlo in prestito.

In ballo c’è anche l’inserimento di Alessio Zerbin come contropartita: l’esterno non sta trovando spazio con Antonio Conte, ed il suo entourage sta cercando una nuova sistemazione, come accaduto già lo scorso gennaio col prestito al Monza. Una soluzione simile potrebbe esserci anche con il Lecce. Così il Napoli potrà definire l'affare Hasa, talento che ha fatto parlare di sé nel 2023 risultando miglior giocatore dell'Europeo Under 19 vinto dall'Italia prima di entrare in pianta stabile nell'Under 21.