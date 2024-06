Hermoso ha detto sì al Napoli per 4mln a stagione: cosa manca per la fumata bianca

Mario Hermoso resta uno dei nomi più caldi sulla lista di Giovanni Manna per rinforzare la squadra del prossimo anno

Mario Hermoso resta uno dei nomi più caldi sulla lista di Giovanni Manna per rinforzare la squadra del prossimo anno. Il direttore sportivo è al lavoro per regalare un rinforzo importante ad Antonio Conte per la difesa, vero tallone d’Achille nell’ultima disastrosa stagione che il Napoli ha chiuso al decimo posto.

Il difensore, che non ha rinnovato con l’Atletico Madrid e sarà libero di firmare oper una nuova squadra, pare essere molto vicino al club azzurro. Secondo quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, le parti avrebbero raggiunto l’accordo su una base di un contratto triennale con opzione su un quarto anno, alla cifra di 4 milioni a stagione. Resta però da trovare l’accordo per le commissioni agli agenti, ultimo ostacolo prima della fumata bianca.