Hermoso in stallo: il giocatore vuole valutare tutte le offerte, occhio all'Arabia

I giornalisti ed esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato del calciomercato del Napoli in streaming su Playback: "Ad oggi non ci sono avvicinamenti tra il Napoli ed Hermoso, se ci sarà un cambio lo scriveremo. C'è una cosa cruciale su Hermoso: essendo un free agent, essendo libero, la situazione può cambiare in 24 ore. Perché quando i giocatori sono liberi in un attimo puoi migliorare l'offerta e chiuderli

Questo non vale solo per Hermoso ma vale per tutti, e soprattutto nel caso di Hermoso lui a prescindere vuole un po' aspettare di capire quante e quali opzioni abbia sul tavolo, anche a livello economico. Perché quando sei libero a zero a livello di ingaggio aspetti che arrivi la proposta migliore, non è più un 20enne Mario Hermoso quindi vuole capire un po'. A noi hanno sempre detto che l'opzione più probabile poteva essere l'Arabia, poi vediamo se sarà veramente così".