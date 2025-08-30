Hojlund atteso in città, ma ieri stava per saltare: i retroscena del Cds

vedi letture

Il Napoli vede il traguardo e Rasmus Hojlund lo sbarco in città. Forse già oggi, se arriverà anche l’ok dell’attivissimo padre Anders e degli agenti, scrive il Corriere dello Sport, raccontando di un venerdì da paura con tutti chiusi in un albergo di Chiaia: una giornata infinita che ha visto all’opera il ds Manna, De Laurentiis e l’intermediario e agente italiano del giocatore, Fabio Algeri. A due passi da casa Conte che infatti, in serata, s'è unito al meeting.

Nonostante l'ottimismo, c'è stato da superare l'inserimento del Lipsia, il nodo commissioni e dettagli contrattuali da risolvere, al punto che nel pomeriggio s'è riacceso anche un contatto con la Roma per Dovbyk. L'affare poteva saltare, ma Hojlund ha voluto il Napoli ed il ritorno in Italia: le parti così hanno continuano a lavorare per un'operazione da 5 milioni per il prestito e 40 per il riscatto obbligatorio condizionato alla qualificazione degli azzurri alla prossima Champions. Con percentuale minima riconosciuta allo United sulla futura rivendita. Contratto da 5 anni più uno per l’attaccante. L’obiettivo, ora, è organizzare le visite mediche già nelle prossime ore a Roma