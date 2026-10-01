Hojlund, altra rete e grande prestazione ma non basta: il Portogallo passa in Danimarca

Rasmus Hojlund segna il secondo gol in tre gare di Nations League e il 15° con la Danimarca, ma la sua rete non evita la sconfitta contro il Portogallo.

Una rete da applausi e una prestazione positiva, ma alla fine resta il rammarico per Rasmus Højlund. Il centravanti del Napoli è andato ancora a segno con la Danimarca, firmando al 53’ il gol del momentaneo 2-2 contro il Portogallo nella terza giornata del Gruppo 4 di Lega A di UEFA Nations League. Una splendido cucchiaio per Højlund, che ha giocato l’intera partita e raggiunto così il secondo gol in tre gare di Nations League e il 15° con la nazionale. Dopo la rete, l’attaccante ha festeggiato mimando la celebre esultanza di Cristiano Ronaldo.

Hojlund segna ancora, ma il Portogallo passa 4-2

La Danimarca resta in partita fino al gol di Højlund, ma non riesce a trovare la forza per completare la rimonta. Il Portogallo torna avanti con Vitinha al 67’ e chiude definitivamente i conti con João Félix all’87’, imponendosi 4-2. I lusitani conquistano così la terza vittoria consecutiva e salgono a quota 9 punti, mentre la Danimarca resta ferma a 3. Per Højlund, invece, arriva un’altra conferma sul piano personale, non accompagnata però da un risultato positivo per la sua nazionale.