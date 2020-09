Hysaj resta! CdS - ADL considera inaccettabili i 7mln dello Spartak: rinnovo dopo il mercato

Elseid Hysaj è destinato a restare a Napoli: è quanto trapela dalle indiscrezioni del Corriere dello Sport, secondo cui la società azzurra considera inaccettabile la proposta dello Spartak Mosca, i 7 milioni offerti per il terzino a cui era stato proposto un ricco e invitante ingaggio fino al 2025. La strategia del club è quella di provare a rinnovare il suo contratto anche a fine mercato, per questo intende rifiutare la proposta del club russo. Per Gattuso, l'ex Empoli è un giocatore indispensabile e per questo è stato titolare a sinistra nelle prime due partite. Anche un segnale lanciato alla società.