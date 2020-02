I 12 milioni meglio spesi degli ultimi anni

È costato 12 milioni di euro, ma per quello che sta facendo questo investimento è già più che giustificato. Diego Demme anche a San Siro è riuscito a dare alla squadra quel sostegno nelle due fasi, troppe volte mancato nella prima parte di stagione.

Durante Inter-Napoli l’ex capitano del Lipsia ha percorso 14 km. Cifra ancora più impressionante se si pensa al suo raggio d'azione, spesso circoscritto alla zona centrale del campo per mantenere i giusti equilibri. Ulteriore dimostrazione di un moto perpetuo che chiude linee di passaggio agli avversari e ne disegna tante per i compagni. Il tocco in più, senza fare rumore.

L’impatto di questo ragazzo sul nuovo Napoli è stato praticamente immediato. È diventato un punto di riferimento per Gattuso e per i compagni, restituendo semplicità ad un reparto in cui sembrava regnare il caos. Con Demme, la sua mobilità, il suo non uscire mai dallo spartito, gli azzurri stanno riacquisendo parte delle certezze smarrite. Son passate poche settimane, ma difficile incorrere in errore affermando che i 12 milioni versati nelle casse del Lipsia siano cifra spesa con oculatezza e profitto.