As - Kepa, si può chiudere oggi! Giorno decisivo per l'arrivo del portiere

Sembra essere questo il giorno decisivo per l'arrivo a Napoli di Kepa, il portiere individuato dalla società come nuovo titolare per Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembra essere questo il giorno decisivo per l'arrivo a Napoli di Kepa, il portiere individuato dalla società come nuovo titolare per Spalletti. L'edizione online del portale AS fa sapere che i suoi agenti hanno parlato quotidianamente con la dirigenza del Napoli per una settimana e oggi sembra essere il giorno decisivo per la fumata bianca. Bisogna solo limare alcuni dettagli. Il Napoli pagherà solo 2 milioni di ingaggio, il resto sarà del Chelsea, circa 6, unico modo per rilanciare il portiere spagnolo, prima scelta di Spalletti per sostituire il partente Meret.