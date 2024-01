Bild - Il talento Popovic è a Napoli! Ma Bayern e City non mollano

Il Napoli sta tentando il grandissimo colpo in prospettiva. Matija Popovic, trequartista serbo classe 2006 già vicino al Milan qualche settimana fa, si trova in questo momento a Napoli per trattare il suo trasferimento da svincolato con il club azzurro. Il Bayern Monaco sta ancora cercando di ottenere il talento offensivo così come anche il Manchester City. Milan e Juventus al momento non sono più tra i club vicini al giocatore anche per i costi. A riferirlo su X, è il giornalista della Bild, principale quotidiano tedesco, Christian Falk.

TRUE✅

❇️ Matija Popovic (18) is at the Moment in Napoli for Negotations with @sscnapoli

❇️ @FCBayern is still trying to get the offensiv Talent (free agent)

❇️ @ManCity are also interested in the Player

❇️ @acmilan and @juventusfc are at the Moment not in the Poker