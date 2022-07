Cdm - Ansia Spalletti: voci dalla Germania su possibile assalto Bayern per Osimhen

Le voci che mettono di nuovo ansia a Spalletti e ai tifosi del Napoli arrivano dalla Germania

Le voci che mettono di nuovo ansia a Spalletti e ai tifosi del Napoli arrivano dalla Germania, con il Bayern Monaco che, dopo aver ceduto Lewandowski al Barcellona, potrebbe tornare alla carica per Osimhen. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, il Bayern Monaco in attacco ha già preso Manè dal Liverpool, può contare su Muller ma il profilo di Osimhen da giovane bomber in crescita piace e i bavaresi a breve potrebbero farsi avanti con maggiore forza. Il Napoli è orientato a tenerlo salvo proposte indecenti.