CdM - Caos ammutinamento, ieri prima udienza: Ancelotti ha difeso Allan, i dettagli

Ieri si è tenuta la prima udienza relativa al caos ammutinamento del 5 novembre 2019 e a deporre è stato Allan negli studi dell’avvocato Arturo Frojo, presidente del Collegio Arbitrale. Il brasiliano è stato protagonista anche del dissidio con il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Il Corriere del Mezzogiorno spiega: “Il Napoli in arbitrato chiede il 50% di una mensilità per Allan, la sanzione più alta di tutto lo spogliatoio insieme a quella di Insigne. Il capitano non ha partecipato all’udienza così come Lozano e Maksimovic, giustificando al Collegio Arbitrale la mancata partecipazione. Ieri erano presenti gli avvocati e gli arbitri che tutelano Allan e Bruno Piacci e Mattia Grassani, rappresentanti, invece, del Napoli nel Collegio Arbitrale.

Hanno testimoniato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il suo collaboratore Pompilio, confermando di aver ascoltato le frasi irriguardose che Allan avrebbe indirizzato al vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Sono intervenuti in videoconferenza l’ex preparatore atletico Luca Guerra e soprattutto Carlo Ancelotti, che ha raccolto l’invito di Allan a testimoniare.

Tanto della contesa si gioca sulle condizioni fisiche di Allan. La parte che difende il brasiliano punta sul referto del dottor Canonico, mentre il Napoli, invece, sottolinea la regolare convocazione di Allan che, pur non essendo neanche in panchina, faceva parte del gruppo a disposizione di Ancelotti e doveva rispettare gli stessi impegni dei suoi compagni di squadra. La sentenza per Allan dovrebbe arrivare a fine novembre”.