Cdm - Di Lorenzo, chiamate con Giuntoli e Motta: il suo agente vola in Germania

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola parla del futuro di Giovanni Di Lorenzo, ora in Nazionale. Dovrà continuare la missione diplomatica, guidata dal direttore sportivo Manna che ha avuto anche dei contatti con il capitano in ritiro con la Nazionale, per convincerlo a restare, dribblare il pressing della Juventus alimentato dalle telefonate di Giuntoli e Thiago Motta. Oggi l’agente Mario Giuffredi vola in Germania e probabilmente domenica all’indomani di Italia-Albania incontrerà Di Lorenzo per fare dal vivo un punto della situazione e studiare la soluzione migliore.