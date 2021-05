CdM - Gattuso si è ritrovato grazie al legame col gruppo: i calciatori ne chiedono la riconferma

Con il successo contro lo Spezia il Napoli è volato temporaneamente al secondo posto in classifica, ma soprattutto ha mantenuto un fattore determinante: rimane padrone del proprio destino nella corsa verso la Champions League, vero obiettivo di una stagione che diventerebbe positiva in quel caso, con 14 punti in più in classifica (per il momento), bottino di gol fatti aumentati, quello di gol subiti diminuito. A scriverlo, soffermandosi anche sull'eventuale conferma di Rino Gattuso per quanto si sta vedendo in campo, è il Corriere del Mezzogiorno:

"La squadra nel mare in tempesta ha recuperato gioco, sta sfruttando tutto il potenziale a disposizione e per larghi tratti ha ritrovato anche la bellezza di sarriana memoria che sembrava perduta; infine la logica del sentimento (e non sembri un ossimoro): la chimica, l’empatia tra gruppo e allenatore è stata determinante per la svolta, al punto che sono gli stessi giocatori a chiedere la riconferma di Gattuso".