CdM - Hysaj, svolta clamorosa: sentenza avrà impatto su altri e ora tocca ad Allan e Maksimovic

"Ieri è arrivata la prima storica sentenza riguardo all’ammutinamento, un evento clamoroso, una vicenda unica nella storia del calcio". A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola in riferimento alla multa da 40mila euro comminata a Elseid Hysaj dopo l'ammutinamento del 2019.

Il quotidiano aggiunge: "Il Collegio Arbitrale presieduto dall’avvocato Luca Fabrizio ha decretato una multa di 40000 euro (più il pagamento di due terzi dei costi del procedimento e delle spese legali) ad Elseid Hysaj. Le ventisei pagine nelle motivazioni della sentenza danno ragione al Napoli sulla linea che da due anni porta avanti sull’argomento. La decisione di mandare la squadra in ritiro è legittima".

E ancora: "Si tratta di una sentenza che avrà un impatto significativo su tutti gli altri procedimenti aperti o che s’apriranno in futuro. Entro il 30 novembre è atteso il lodo in riferimento ad Allan, per cui il Napoli ha chiesto il 50% di una mensilità (circa 80000 euro). Tra gli ex calciatori azzurri su cui pende il procedimento c’è anche Maksimovic".