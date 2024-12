CdM - Infortunio Buongiorno, i tempi di recupero: si rivedrà tra oltre un mese!

Brutta tegola per il Napoli, Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento e ha riportato la frattura dei processi traversi di due vertebre lombari, come comunicato dalla società azzurra tramite il bollettino medico. Ma quanto tempo dovrà stare fuori il difensore centrale ex Torino? Probabilmente più di un mese.

A scriverlo è Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, a mezzo social: "Il Napoli ha comunicato la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari rimediata da Alessandro Buongiorno. I tempi di recupero sono previsti tra fine gennaio e inizio febbraio, sarà necessario piú di un mese per rivedere Buongiorno in campo".