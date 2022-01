CdM - Insigne-Toronto, è fatta: venerdì incontro decisivo con i canadesi

Ormai è in dirittura di arrivo la trattativa che vedrà Lorenzo Insigne vestire la maglia del Toronto nel campionato americano dell’MLS. Per l’attaccante di Frattamaggiore pronti circa 15 milioni l’anno (11, 5 milioni più 3,5 milioni di bonus facilmente raggiungibili ed un altro milione invece per obiettivi più complicati da raggiungere). Il procuratore del giocatore Vincenzo Pisacane vedrà venerdì prossimo i dirigenti del club canadese e gli intermediari. Il numero 10 della Nazionale si trasferirà a giugno dopo aver completato l’ultima stagione da capitano con la maglia del Napoli. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.