CdM - Koulibaly-Osimhen, il vento d'Africa s'abbatte sull'Allianz: l'ultima volta poi arrivarono 91 punti

L'ultima volta che il Napoli espugnò l'Allianz Arena, quattro anni fa con Maurizio Sarri in panchina, in campionato arrivarono poi 91 punti. Il Corriere del Mezzogiorno, tessendo le lodi della squadra di Luciano Spalletti, alla prima amichevole prestigiosa sulla panchina azzurra, ricorda il bel precedente ed esalta Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen, i migliori in campo nell'impresa sul campo del Bayern Monaco:

"Il gigante Koulibaly dietro, la spina nel fianco Osimhen davanti, il vento d’Africa del Napoli s’abbatte sull’Allianz Arena. È calcio d’agosto, soltanto un’amichevole condizionata anche dai tanti cambi fatti da Nagelsmann all’intervallo ma vincere convincendo contro il Bayern Monaco è un’iniezione di fiducia e autostima. Accadde anche quattro anni fa, andarono a segno Koulibaly e Giaccherini e il Napoli fu protagonista della stagione dei 91 punti".