Cdm - Missione entusiasmo: ieri bagno di folla per superare la delusione di Napoli-Verona

Il Napoli è alle battute finali del ritiro di Dimaro, dove prende corpo la missione entusiasmo, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzoggiorno riportando le dichiarazioni di Luciano Spalletti ai tifosi: "Il più grande rinforzo che possiamo trovare sul calciomercato è il ritorno dei nostri tifosi al Maradona, a volte può sembrare opprimente ma non è così, ci stimolano sempre", le parole del tecnico. La strada per superare la delusione di Napoli-Verona è ancora lunga ma in Val Di Sole - si legge - nell’ultimo weekend del ritiro cresce la passione popolare. Ieri sera in Piazza Madonna della Pace c’è stato il bagno di folla, con il tutto esaurito nell’area predisposta ai tifosi, che contiene nel rispetto delle norme anti Covid 1000 persone.