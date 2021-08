CdM - Napoli innamorato della 'variante Ounas': club alla ricerca di un giocatore simile

Il Napoli si è innamorato della «variante Ounas», cioè del giocatore da piazzare alle spalle di Osimhen, che sappia saltare l’uomo, scompaginare gli equilibri, aprire anche i varchi per andare a colpire in verticale. L’area tecnica, rivela l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, si sta muovendo alla ricerca di un profilo simile per sostituire Ounas dopo l’eventuale partenza, considerando anche che bisogna recuperare Lozano e Mertens dai rispettivi infortuni