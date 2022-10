CdM - Osimhen torna titolare un mese e mezzo dopo: sarà lui la chiave tattica di Roma-Napoli

Un mese e mezzo dopo l'ultima volta, al Maradona contro il Liverpool in Champions League, Victor Osimhen torna titolare. Dal 7 settembre ad oggi

Un mese e mezzo dopo l'ultima volta, al Maradona contro il Liverpool in Champions League, Victor Osimhen torna titolare. Dal 7 settembre ad oggi, 45 giorni circa in cui il centravanti nigeriano si è fatto male, ha recuperato e ora sta ritrovando la condizione. Contro la Roma ci sarà lui a guidare l'attacco, anche per una ragione tattica. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Osimhen è un riferimento che può essere prezioso in vari modi contro la Roma. Ha la fisicità per reggere il corpo a corpo con Smalling, Mancini e Ibanez, può competere con loro anche nel gioco aereo, supportando anche il Napoli in fase difensiva su punizioni e calci d’angolo. Il Napoli e la Roma sono le prime due squadre della serie A per gol nati sugli sviluppi delle palle inattive.

Il gol di Smalling contro l’Inter è un esempio, la Roma lavora tanto con i blocchi dentro l’area, esasperando anche il contatto fisico per liberare il colpitore di testa. I giallorossi oggi proveranno a togliere la profondità al Napoli come ha fatto anche nelle due sfide dello scorso campionato".