CdM - Osimhen verso una maglia da titolare: a fine mese il controllo per togliere la maschera

Victor Osimhen è pronto per giocare titolare a Venezia. Domani avrà anche una nuova mascherina protettiva, più piccola, meno impattante e fastidiosa riguardo alla visione periferica. Il processo di guarigione va avanti, a fine febbraio Osimhen farà un altro controllo dal professore Tartaro per verificare se addirittura potrà rimuoverla in anticipo rispetto ai programmi che prevedono l’utilizzo di questo strumento fino a fine marzo. Il Venezia di solito rischia il pressing alto, alzando il baricentro, dovrà fare i conti con Osimhen, Spalletti ha un’arma molto preziosa per mettere in crisi la difesa di Zanetti. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.