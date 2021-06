CdM - Spalletti vuole Emerson! Pronta offerta ufficiale al Chelsea, le cifre

Il Napoli deve rinforzarsi in difesa. Spalletti ha chiesto Emerson Palmieri, valorizzato ai tempi della Roma. Il Napoli valuta di presentare un’offerta ufficiale al Chelsea che s’aggiri intorno ai 12 milioni, gli ostacoli sono l’ingaggio e la concorrenza dell’Inter. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Tra il club nerazzurro e il Chelsea c’è una trattativa aperta per Hakimi, Emerson potrebbe essere la contropartita individuata dai Blues per far calare il prezzo. Il terzino sinistro dell’Italia di Mancini ha il contratto in scadenza nel 2022 ma un ingaggio di 4,5 milioni di euro, dovrebbe abbassare molto le sue pretese.