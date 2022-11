Cdm sull'auto di Kvara: "Dinamica confusa e polizia non da notizie. Perché ladri in casa hanno preso solo chiavi?"

Parlando del furto d'auto di Kvaratskhelia ritrovata ieri sera l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive

Parlando del furto d'auto di Kvaratskhelia ritrovata ieri sera l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "La dinamica del furto è confusa e imprecisa perché la polizia, cui Kvara si è rivolto, non ha dato notizie nonostante si tratti di una vicenda di interesse pubblico. Sembra che mentre Khvicha dormiva al primo piano della sua casa i ladri si siano introdotti nell’appartamento, abbiano trovato le chiavi della vettura e si siano allontanati. Un comportamento singolare, dal momento che con ogni probabilità in casa c’erano oggetti di valore, su cui in queste ore i tifosi stanno discutendo animatamente. Presumibilmente la polizia sta cercando i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nei dintorni per provare a identificare i responsabili".