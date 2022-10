Cds - 6 giocatori freschi, ma Spalletti non rinuncia a Lobotka: le ultime di formazione

Tra il Sassuolo e poi il Liverpool (ma anche a seguire tra l’Atalanta, l’Empoli e l’Udinese), è tutto concentrato in questi 450 minuti che verranno

Tra il Sassuolo e poi il Liverpool (ma anche a seguire tra l’Atalanta, l’Empoli e l’Udinese), è tutto concentrato in questi 450 minuti che verranno: ora che si entra nel vivo, che il gioco si va facendo seriamente duro, è sconsigliato sistemarsi a bordo campo, scrive il Corriere dello Sport raccontando che Lobotka si porta appresso la fatica ma ha intuito ieri pomeriggio che pure stavolta toccherà a lui: "Per sfuggire al pressing del Sassuolo, per cercare di entrare tra le linee, per dare ancora un senso a quest’esistenza divenuta meravigliosa e da raccontare con fotogrammi, serve un regista illuminato". Per il resto "Juan Jesus va al fianco di Kim, in area; Mario Rui sembra in vantaggio su Olivera a sinistra, perché poi ad Anfield saranno necessari anche centimetri sui calci piazzati; Zielinski ha rifiatato e può ricominciare a dispensare intuizioni, avendo a destra Anguissa che rientra; e davanti, il tridente che se ne è stato in panchina con i Rangers si scalda. In totale, sei cambi, o forse cinque o sette (chissà?), ma scelte sempre ragionevoli, improntate alla logica, che poi si chiama anche strategia, la ricerca dell'equilibrio che è fondamentale per confermare la propria natura e restare fedele ai codici del bel calcio".