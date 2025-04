CdS - 70' di sofferenza, poi i cambi decisivi e il colpo da campione: Napoli sogna

Magari non convince appieno, soprattutto sul piano del gioco, ma alla fine vince. E sale in vetta alla classifica. Il Napoli batte di misura il Monza e continua a sognare lo Scudetto. Ci riesce grazie a un colpo da campione, di McTominay, e grazie a Raspadori, uno dei cambi effettuati da Conte. Di seguito l'analisi del Corriere dello Sport:

"La squadra di Conte ha sofferto da morire per 70 minuti, dimenandosi tra le spire dell'anaconda difensivo di un avversario ormai a un centimetro dalla retrocessione ma dignitoso e gagliardo fi no all'ultimo tiro di Caprari al 94': voleva evitare a ogni costo la ventiduesima sconfi tta e ha lottato con furore, ma quando Conte ha tolto i freni rivoluzionando l'assetto con Anguissa e Raspadori (4-2-4), e quando McT ha mandato al diavolo l'incubo a 18 minuti dal gong con il nono graffi o in campionato, è nata la vittoria numero 21 del Napoli.

I campioni servono a questo: risolvono e autorizzano a sperare nello scudetto. Proprio come i cambi: il Napoli ne ha pochi rispetto all'Inter, ma Jack ha qualità e voglia da vendere e anche ieri, con l'assist perfetto a Scott e un impatto super, ha confermato di essere un altro titolare"