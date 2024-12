CdS - A Genova toccherà a Juan Jesus: è molto più avanti di Rafa Marin

Un centrale per un centrale: sabato con il Genoa toccherà a Juan Jesus. Questa l'indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport sul brasiliano: "Il Napoli che sabato alle 18 sfiderà il Genoa a Marassi dovrebbe presentare Juan Jesus al centro della difesa al posto dell’infortunato Buongiorno. Ruolo su ruolo.

L’altra soluzione compresa nel ventaglio delle possibilità, e dunque lo spostamento di Olivera nella posizione che occupa di solito nella Celeste, è passata evidentemente subito in secondo piano: troppo importanti i movimenti dei due terzini nello sviluppo offensivo. E così, JJ. Nonostante sia tra i giocatori ritenuti cedibili a gennaio e in campionato non giochi da quattro mesi: dal 18 agosto a Verona. Lui, mancino naturale, molto più avanti di Rafa Marin per comporre insieme con Rrahmani la coppia di marcatori davanti a Meret" si legge sul quotidiano.