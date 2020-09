Cds - A Parma uno tra Mertens ed Osimhen: possibili novità in porta ed a destra

Le prove di oggi daranno maggiori certezze sulle possibili scelte di Gattuso per l'esordio di domani a Parma. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'idea di fondo è di partire col 4-3-3 e quindi l'impressione ad oggi è che solo uno tra Mertens ed Osimhen sarà titolare, con Insigne a sinistra e Lozano - segnalato in grande ascesa - o Politano a destra. In porta, inoltre, dovrebbe esserci Meret.