CdS a sorpresa: Mertens vuole il Napoli, può abbassare sua richiesta per rinnovo

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non è finita finché non è finita: si dice così, no? Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si parla di Dries Mertens e della vicenda del rinnovo contrattuale col Napoli: "Dries vuole continuare a vestire la maglia azzurra, Napoli è nel suo cuore, e la società non chiuderebbe le porte nel caso in cui dovesse rivedere la sua posizione. E dunque le richieste formulate attraverso una mail spedita domenica da Stirr Associates, lo studio legale di Keerbergen che cura i suoi interessi, e confermate lunedì proprio dal club: contratto annuale, fino al 2023, a 2,4 milioni di ingaggio; con bonus alla firma di 1,6 milioni; bonus legati agli obiettivi; e commissioni per gli agenti. Ancora lunedì, nel corso di una giornata convulsa e confusa come poche, fonti vicine al giocatore hanno fatto trapelare desideri e condizioni differenti: contratto biennale a 2,5 milioni di euro a stagione, così da spalmare lo stipendio percepito nelle ultime due stagioni. Lo studio belga, però, ha chiesto una risposta al Napoli entro le 18 di oggi: sarà negativa, questo è praticamente scontato, ma il finale della vicenda potrebbe ancora cambiare".