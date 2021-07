CdS - ADL-Giuntoli, torna il sereno: incontro proficuo di mercato prima di Dimaro

E' tornato il sereno tra Giuntoli e De Laurentiis. Il direttore sportivo del Napoli ha incontrato il presidente mercoledì a Roma per un punto sul mercato. I due si sono visti il giorno prima della partenza per Dimaro Folgarida per il ritiro estivo. Il Corriere dello Sport fa sapere che la pace è ormai fatta e decisiva è stata anche la figura di Spalletti, che nella conferenza stampa di presentazione aveva 'solleticato' Giuntoli rendendolo protagonista.