Cds - ADL ha detto a Kvara: o rinnovi o resti con lo stesso contratto. Niente Psg

Dopo l'incontro in Germania con De Laurentiis, Kvara ha ribadito di voler riflettere ancora sulla proposta di rinnovo

Dopo l'incontro in Germania con De Laurentiis, Kvaratskhelia ha ribadito di voler riflettere ancora sulla proposta di rinnovo e di volerne riparlare dopo l’Europeo, anche perché l’offerta del Psg da 11 milioni a stagione per 4 o 5 anni è ingombrante, è super, e lo tenta inevitabilmente.

Il Napoli gli ha ribadito quanto importante, fondamentale e centrale sia per la società, per la squadra, per Conte e per il nuovo progetto, e poi ha aggiunto che a prescindere da tutto, e dunque se accetterà oppure declinerà l’invito del presidente a rinnovare, Adl non lo cederà al Paris Saint-Germain né a qualsiasi altro club e si andrà avanti alle cifre del contratto attuale che scadrà nel 2027. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.