Cds - ADL incontra l'agente di Lozano: si accelera per la cessione, le ultime

Chiuso in albergo, De Laurentiis ha accolto Barry Whelan, che nel quartier generale d’Abruzzo è arrivato per curare gli interessi di Hirving Lozano

Chiuso in albergo, De Laurentiis ha accolto Barry Whelan, che nel quartier generale d’Abruzzo è arrivato per curare gli interessi di Hirving Lozano, il suo assistito: i Los Angeles FC rappresentano una possibilità concreta ma è chiaro che per chiudere un affare serve far convergere i vari interessi. Il contratto del messicano, com’è noto ormai pure a chi parla di astronomia, scadrà nell’estate che verrà e per evitare che il Chucky tra cinque mesi si congedi a parametro zero, firmando per gli americani, è indispensabile accelerare. Lo scrive il Corriere dell Sport.