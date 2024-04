CdS - ADL valuta una punizione durissima: ritiro fino a fine stagione!

Un Napoli troppo brutto per essere vero quello che si è visto ieri a Empoli, dove gli azzurri sono tornati a cadere in campionato

Un Napoli troppo brutto per essere vero quello che si è visto ieri a Empoli, dove gli azzurri sono tornati a cadere in campionato, spegnendo definitivamente le (poche) speranze di strappare una qualificazione in Champions League. Aurelio De Laurentiis è molto arrabbiato per questa situazione e pensa a una punizione durissima, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport:

"Anche De Laurentiis, apparso nell'intervallo, a fine partita non si vede, non passa dagli spogliatoi, evidentemente è già lontano. Però si fa sentire: dopo la decima sconfitta e un'altra prestazione da cancellare e dimenticare, il presidente fa arrivare alla squadra e a Calzona la sua intenzione di indire un ritiro permanente fino alla fine del campionato. L'idea di una punizione durissima, certo, in coda a una delle giornate più meste degli ultimi anni. E forse della sua era".