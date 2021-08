Cds - Amrabat, il Napoli s'è inserito ma servono prima le cessioni

Sofyan Amrabat è tornato al centro dei pensieri del Napoli, scrive il Corriere dello Sport in merito al centrocampista della Fiorentina, già trattato prima dell'approdo in viola, che è tornato nel mirino per completare la rosa e soddisfare una delle esigenze espresse da Spalletti. Era ad un passo dall'Atalanta, poi il testa a testa di mercato per Zappacosta ha complicato la storia e ieri il club azzurro ha provato a inserirsi riallacciando contatti. La formula giusta è il prestito, ma servono le cessioni, imprescindibili - si legge - per dare il via a un investimento